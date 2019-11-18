رياضة | تصفيات أمم إفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم إفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منافسة شرسة سوف تشهدها مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2021) في جميع المجموعات بشكل عام، كما يتوقع أن يكون هناك صراعًا قويًا على صدارة ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات والتي تضم معه منتخبات (جزر القمر – توجو – كينيا)، وذلك بعد النتائج التي أسفرت عليها منافسات الجولة الأولي من التصفيات الإفريقية.

نتائج مباريات الجولة الأولي بـ"مجموعة مصر" في تصفيات أمم إفريقيا:

أقيمت مباراتي الجولة الأولي من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس الماضي الموافق 14 نوفمبر لعام 2019، حيث استضاف منتخب مصر نظيره منتخب كينيا على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل هدف الفراعنة (محمود كهربا).

أما المباراة الثانية بالمجموعة بين منتخب توجو وضيفه منتخب جزر القمر، والتي أقيمت على ملعب "كيجي" في مدينة "لوميه" التوجولية، انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل سجله اللاعب (فايز سليماني).

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثانية من التصفيات:

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يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب مجموعة مصر (المجموعة السابعة) بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب توجو والذي يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتساوي منتخبي مصر وكينيا في رصيد النقاط ولكل منهما نقطة وحيدة ويتواجدان بالمركزين الثاني والثالث لحين فض الاشتباك بينهما في الجولة الثانية من التصفيات.

مواعيد مباراتي الجولة الثانية بـ"مجموعة مصر" في تصفيات أمم إفريقيا:

تقام مباراتي الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا لعام 2021، يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ويحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلا علي منتخب جزر القمر في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة وجزر القمر، والواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

بينما يستضيف منتخب كينيا نظيره منتخب توجو في نفس المجموعة في تمام الساعة السادسة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش، وستقام المباراة على ملعب صالة المركز الرياضي الدولي كسراني موي بمدينة "نيروبي" الكينية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا:

تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بشكل حصري، وستذاع مباراة مصر ضد جزر القمر في الثالثة عصرًا اليوم الاثنين على قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز للمعلق المصري (علي محمد علي)، ويوفر موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر KORA STAR لمتابعة اللقاء.