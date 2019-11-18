رياضة | أمير مرتضى يعلق على مفاوضات الأهلي مع مدافع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يعلق على مفاوضات الأهلي مع مدافع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي تلقى عرض من جانب النادي الأهلي السعودي لضم مدافع الفريق والمنتخب المصري محمود علاء للإنتقال اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت العديد من التقارير الصحافية، تواصل الأهلي السعودي مع محمود علاء لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام الى الفريق من خلال كريستيان جروس مدرب أهعلي جدة والذي يرتيط مع اللاعب بعلاقة ممتازة منذ أن كان على رأس القيادة الفنية للزمالك الموسم الماضي .

وأكد أمير مرتضى، أن القلعة البيضاء لم تتلقى آية عروض لضم اللاعب من النادي الأهلي إلى الزمالك ب، مؤكدًا أن فكرة الاستغناء عنه غير مطروحة، خاصة أنه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع نادي الزمالك الرسمي: “ميتشو، المدير الفني للزمالك، هو من يحدد أولوياته واحتياجاته وفق رؤيته، وسنحدد كل شيء فيما بعد حين نناقش الاحتياجات في الوقت المناسب”.