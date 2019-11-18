رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين البرازيل والمكسيك بنهائي كأس العالم للناشئين

جياني إنفانتينو

ويحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام.

وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي.