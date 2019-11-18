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رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين البرازيل والمكسيك بنهائي كأس العالم للناشئين

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إنتهي الشوط الأول من مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عام، والمقام حالياً في البرازيل، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويشهد اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكبار الشخيات في الإتحاد الدولي لكرة القدم، والبرازيل والمكسيك. 

ويحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام.

وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي. 

وتأهل بدوره المنتخب المكسيكي إلي المباراة النهائية، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.

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وتبث مجموعة بي إن سبورتس أحداث نهائي البرازيل والمكسيك في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عبر شاشة beIN Sports HD، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

ويسعي البرازيليون لحسم مواجهة الغد حتي يقتربوا من منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا بالبطولة، بعدما حصد لقبها 5 مرات سابقة، كانت آخرها عام 2015، ويمتلك السلساو ثلاثة ألقاب، والتى توج بها فى أعوام 1997، 1999 و 2003.

فيما يتطلع منتخب المكسيك، لتحقيق اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد أعوام 2005 و 2011، والتساوي مع البرازيل في عدد الألقاب.

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