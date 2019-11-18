رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 18 / 11 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 18 / 11 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام بعض المباريات اليوم الأثنين الموافق 18 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات إيطاليا، وإسبانيا، والسويد في تصفيات أمم أوروبا، ومباريات مصر، وغانا، والجزائر في تصفيات أمم أفريقيا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

انطلقت مباريات اليوم بمواجهة البرازيل والمكسيك، في نهائي كأس العالم للناشئين، حيث بدأت المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الثانية"

جزر القمر x مصر، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

ساو تومي وبرينسيبي x غانا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كينيا x توجو، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

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بوتسوانا x الجزائر، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "الجولة العاشرة"

اسبانيا x رومانيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

إيطاليا x أرمينيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

السويد x جزر فاروه، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 6.

مواعيد مباريات اليوم الودية

الأرجنتين x أوروجواي، تقام المباراة في تمام التاسعة والربغ مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 13.