رياضة | تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري نظيره جزر القمر،اليوم الاثنين 18-11-2019، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021. موعد مباراة مصر ضد جزر القمراليوم الإثنين تقام مواجهة منتخب مصر أمام جزر القمر في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقع المنتخب الوطني المصري في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. فيما حقق منتخب جزر القمر فوزًا هامًا على منتخب توجو خارج ملعبه بنتيجة هدف نظيف، في الجولة الأولي أيضاً، والتي جعلت الفريق يتصدر المجموعة.

ويحاول الكابتن حسام البدري إجتياز أي أزمة جديدة، له رفقة الفراعنة، وتخطي هذه المرحلة مع المنتخب الذي يعاني من سوء كبير في الأداء وتراجع في المستوي.

ويتطلع البدري للفوز بنقطا المواجهة دون غيرها، لمصالحة الجماهير المصرية، والتعويض عن الإخفاقات الأخيرة، التي حدثت معه منذ إنضمامه للإدارة الفنية للفراعنة.

ومن المتوقع أن يبدء البدري بتشكيل مغاير بعض الشئ عن الجولة الماضية.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جزر القمر :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمود علاء وعبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني ومحمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود كهربا

القنوات الناقلة لمواجهة مصر أمام جزر القمر اليوم الإثنين أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، ومن المقرر أن يعلق على احداث المواجهة المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب مجموعة المنتخب الوطني بتصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2021:

جزر القمر 3 نقاط

مصر 1 نقطة

كينيا 1 نقطة

توجو دون نقاط