رياضة | رد ناري من الأهلي على بيع نجم الفريق في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من الأهلي على بيع نجم الفريق في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويرغب النادي الأهلي في التخلص من المغربي وليد أزارو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم عن طريق تسويقه في الوقت الحالي.
ويواجه النادي الأهلي ورطة حقيقية بعد الفشل في تسويق النجم المغربي، وليد أزارو، مهاجم القلعة الحمراء، تمهيدًا لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأزمة في تسويق النجم الدولي المغربي، تأتي من قلة العروض التي تلقاها اللاعب خلال الأونة الأخيرة وأيضاً بمقابل مادي ضعيف لا يليق بقيمة النادي الأهلي، ولا تليق بقيمة اللاعب.
ويرغب المغربي وليد أزارو في الرحيل عن الأهلي ولكن عن طريق الحصول على مقابل مادي مناسب.
الأزمة التي تواجه إدارة النادي الأهلي هي أن العروض التي تلقاها الدولي المغربي عبارة عن عروض شفهية، وعن طريق وكلاء لاعبين وليس مسئولين رسميين بأندية تريد ضمه، وكان آخرها وكيل مغربي عرض الحصول على تفويض لتسويق اللاعب في البرتغال وفرنسا.