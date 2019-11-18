رياضة | رد ناري من الأهلي على بيع نجم الفريق في يناير

ويرغب النادي الأهلي في التخلص من المغربي وليد أزارو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم عن طريق تسويقه في الوقت الحالي.

ويواجه النادي الأهلي ورطة حقيقية بعد الفشل في تسويق النجم المغربي، وليد أزارو، مهاجم القلعة الحمراء، تمهيدًا لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأزمة في تسويق النجم الدولي المغربي، تأتي من قلة العروض التي تلقاها اللاعب خلال الأونة الأخيرة وأيضاً بمقابل مادي ضعيف لا يليق بقيمة النادي الأهلي، ولا تليق بقيمة اللاعب.

ويرغب المغربي وليد أزارو في الرحيل عن الأهلي ولكن عن طريق الحصول على مقابل مادي مناسب.

الأزمة التي تواجه إدارة النادي الأهلي هي أن العروض التي تلقاها الدولي المغربي عبارة عن عروض شفهية، وعن طريق وكلاء لاعبين وليس مسئولين رسميين بأندية تريد ضمه، وكان آخرها وكيل مغربي عرض الحصول على تفويض لتسويق اللاعب في البرتغال وفرنسا.