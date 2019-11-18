رياضة | فرنسا تفوز على ألبانيا وتركيا تتغلب على منتخب أندورا ويحسمان الصعود لـ"يورو2020"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تفوز على ألبانيا وتركيا تتغلب على منتخب أندورا ويحسمان الصعود لـ"يورو2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب المنتخب الفرنسي بنتيجة 2 / صفر على مضيفه منتخب ألبانيا اليوم الأحد في ختام مبارياته بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالجولة ذاتها لنفس المجموعة عن فوز منتخب تركيا 2 / صفر على مضيفه منتخب أندورا، فيما تغلب منتخب أيسلندا 2 / 1 على مضيفه منتخب مولدوفا.

وارتفع رصيد المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي حسم تأهله لـ(يورو 2020) منذ الجولة الماضية، إلى 25 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب تركيا، الذي صعد معه للبطولة القارية.

واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق ست نقاط أمام منتخب ألبانيا، صاحب المركز الرابع، فيما تواجد منتخب أندورا في المركز الخامس بأربع نقاط، وتذيل منتخب مولدوفا الترتيب بثلاث نقاط.

وتقدم كورينتين توليسو لمصلحة فرنسا مبكرا في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة من جريزمان، الذي أضاف الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(الديوك) في الدقيقة 30، ليأتي احتفال المنتخب الفرنسي بخوضه المباراة رقم 100 تحت قيادة مدربه المحلي ديدييه ديشان على أفضل وجه.

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وأقيم اللقاء في ظل أجواء احتفالية بافتتاح الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، الذي استضاف المباراة، حيث حضر اللقاء السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بالإضافة للعديد من المسؤولين الرياضيين في ألبانيا.

من جانبه، حقق متخب تركيا فوزا مستحقا 2 / صفر على مضيفه منتخب أندورا.

وارتدى إنيس أونال ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدفي المنتخب التركي في الدقيقتين 17 و21 من ركلة جزاء.

وتغلب المنتخب الأيسلندي 2 / 1 على مضيفه المولدوفي، حيث تقدم الضيوف بهدف عبر بيركير بيارناسون في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل منتخب مولدوفا في الدقيقة 56 عن طريق نيكولاي ميلينسيانو.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجل جيلفي سيجوردسون الهدف الثاني لأيسلندا في الدقيقة 65. قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 79.