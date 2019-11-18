رياضة | مفاجأة كبرى.. هل يمثل كريم بنزيما منتخب الجزائر؟ بلماضي يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى.. هل يمثل كريم بنزيما منتخب الجزائر؟ بلماضي يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مؤخرا أزمة كبيرة بين الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد ونويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن عودة الفرنسي إلى منتخب بلاده.

وأطلق نويل لو جريت تصريحات ناريه تؤكد أن كريم بنزيما لن يعود للمشاركة مع المنتخب مرة أخرى وأن مغامرته مع المنتخب انتهت.

ورد بنزيما على تصريحات نويل لو جريت حيث أمره ألا يتدخل في شئون المدرب وأن يعطيه الفرصة أن يلعب لمنتخب فرنسا أو الجزائر وسيرى إذا كان يجب أن ينهي مسيرته أم لا.

يذكر أن كريم بنزيما يحمل جنسيتين الفرنسية والجزائرية ولكنه لم يشارك من قبل مع منتخب الجزائر في أي مناسبة رسمية.

بنزيما يقرب من المشاركة مع منتخب الجزائر

وأكدت تقارير صحفية أن كريم بنزيما يقترب من المشاركة مع منتخب الجزائر في الفترة القادمة بدلا من المشاركة مع منتخب فرنسا.

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عقبة وحيده تقف أمام بنزيما للمشاركة مع منتخب الجزائر

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن بنزيما عليه أن يتخلى عن الجنسية الفرنسية إذا أراد أن يحاول اللعب مع منتخب الجزائر، حيث فتح اللاعب باب المنتخب الجزائري في رده القوي على رئيس الإتحاد الفرنسيّ.

رد الجزائر على مشاركة بنزيما مع المنتخب

ورد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على الأنباء المنتشرة حول رغبة كريم بنزيما في المشاركة مع المنتخب الفترة القادمة.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية: "حالياً نمْتلك لاعبين في المقدمة في مركز الهجوم مثل بونجاح وسليماني وسوداني وديلور، و أنا سعيد".

مشاركات كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد

وقد شارك كريم بنزيما في 20 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدف وحيد.