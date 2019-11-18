رياضة | أهداف مباراة - ألبانيا 0 × 2 فرنسا | تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ألبانيا 0 × 2 فرنسا | تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم منتخب فرنسا تصفيات يورو 2020، اليوم الأحد، بفوز ثمين خارج ملعبه أمام ألبانيا، بهدفين دون رد لبطل العالم .

وأحرز، نجم برشلونة، أنطوان جريزمان وصنع هدف في فوز الديوك بينما سجل توليسو هدف في الدقيقة 8، قبل أن يسجل جريزو الهدف الثاني، في الدقيقة 31.

ورفع الديوك رصيدهم إلى 25 نقطة، بعد فوز الليلة في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند 13 نقطة، في المركز الرابع.