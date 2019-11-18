رياضة | أخبار برشلونة اليوم.. البارسا ينتظر ردة فعل نيمار والاستقرار على الصفقة الكبرى في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم.. البارسا ينتظر ردة فعل نيمار والاستقرار على الصفقة الكبرى في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات، وقيادة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين للفوز على منتخب البرازيل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 16 - 11 - 2019 :-

- برشلونة يرفض ذهاب نجم الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة رفض عرضًا قيمته 13 مليون جنيه إسترليني من نادٍ لم يكشف عن اسمه للنادي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لإيفان راكيتيتش، وأن لا يزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مرتبطًا بالانتقال من أبطال إسبانيا بعد أن كافح من أجل كسب دور أساسي في أول مباراة الحادي عشر لإرنستو فالفيردي هذا الموسم.

- مانشستر يونايتد وبرشلونة "يقاتلان من أجل إدواردو كامافينجا"

أشارت تقارير إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد سيعقد حرباً مع برشلونة لتوقيع لاعب خط وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.

- برشلونة يجس نبض نيمار بهذا التصريح

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صرح المدير الفني لبرشلونة إريك أبيدال على أن النجم نيمار "سيكون دائمًا خيارًا" للأبطال الإسباني، مما أثار اقتراحات بأن النادي سيعود للمنتخب البرازيلي، وكان نيمار مرتبطًا بقوة بالانتقال إلى معسكر نو خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، لكن الأبطال الإسبان لم يتمكنوا من الاتفاق على صفقة مع باريس سان جيرمان.

- مفاجأة.. برشلونة سيسمح برحيل لاعب واحد فقط في الشتاء

كشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة لن يسمح برحيل أي لاعب خلال فترة انتقالات يناير القادمة بإستثناء الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط الفريق، بعدما ازهر اللاعب رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف الفريق.

- وجهة مفاجئة لمنبوذ برشلونة

ذكرت صحيفة السبورت الإسبانية أن إيفان راكيتيتش يفضل عرض يوفنتوس الإيطالي عن عرض مواطنه ميلان، مع خروج مانشستر يونايتد خارج سباق ضم راكيتيتش، وكان فريق برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي قد أخرج اللاعب الكرواتي من حساباته.

- برشلونة يستقر على صفقة يناير الكبرى

اقترح إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة أن الأبطال الإسبان يدرسون انتقال مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز، وتم ربط مارتينيز بقوة بالانتقال إلى كامب نو في الأشهر الأخيرة ، وألمح أبيدال إلى أن اللاعب الدولي الأرجنتيني هدف لناديه.