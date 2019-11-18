رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. صفقة تبادلية كبرى على الأبواب وخيار واحد أمام نجم الملكي بعد قرار الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. صفقة تبادلية كبرى على الأبواب وخيار واحد أمام نجم الملكي بعد قرار الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 17 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمال انتقال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى الملكي مقابل رحيل جاريث بيل إلى المان يونايتد.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مدرب ريال مدريد السابق يتغنى بالدوري الإنجليزي

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، إن يتمنى تولي قيادة تدريب أحد الأندية في البريميرليج بالفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدوري الإنجليزي يعد من اقوى البطولات في العالم.

مدرب ريال مدريد يتمنى التدريب في البريميرليج :-

وقال سولاري في تصريحات حسب صحيفة "ديلي ميل" : "اتابع الدوري الإنجليزي بشكل مستمر في السنوات الماضية، حيث تشهد البطولة الكثير من اللحظات التاريخية في كرة القدم على مستوى العالم".

واضاف : "البريميرليج يملك لاعبين على مستوى كبير للغاية، وأيضاً افضل المدربين يقودن الأندية هناك في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى التنافس الكبير التي تشهده البطولة بين الأندية".

وتابع : "الموسم الماضي كان تاريخيا بالنسبة للأندية الانجليزية، حيث شهدت البطولات الأوروبية نهائيين في نفس السنة بين أربعة أندية إنجليزية، وهذا ما يدل على قوة البطولة المحلية في انجلترا".

- كوفاسيتش يعترف بصعوبة فترته في ريال مدريد

تحدث نجم تشيلسي الإنجليزي الدولي الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق "ماتيو كوفاسيتش" عن فترته السابقة في ريال مدريد.

وقضى كوفاسيتش ثلاثة أعوام رفقة ريال مدريد، منذ عام 2015 وحتى عام 2018، رحل لتشيلسي الإنجليزي بعدها على سبيل الإعارة.

وقال كوفاسيتش للموقع الرسمي لنادي تشيلسي: " عشت أوقاتاً صعبة مع ريال مدريد، كانت ثلاث سنوات صعبة في مسيرتي".

وتابع: " كل شئ حدث بسرعة لي، حظيت ببعض دقائق اللعب، لكنني لم ألعب كثيراً، كل شئ تغير في تشيلسي، حظيت هنا بأوقات أكثر للعب".

وأتم: أنا مرتاح هنا في تشيلسي، سعيد لإتخاذي هذا القرار، حصدت ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وقررت الإلتحاق بتشيلسي في أفضل أوقات مسيرتي".

- تألق وأداء مميز للاعبي ريال مدريد في أسبوع الفيفا

شهدت منافسات أسبوع الفيفا الدولي تألق وأداء مميز للاعبي نادي ريال مدريد الإسباني مع منتخبات بلادهم وأرسل نادي ريال مدريد الإسباني 14 لاعباً من أجل الانضمام إلى منتخبات بلادهم الوطنية في التوقف الدولي الحالي وهم لوكا مودريتش، رافا فاران، أريولا، راموس، كارفخال، كورتوا، هازارد، كروس، كاسيميرو، رودريجو، فالفيردي، خاميس رودريجيز، ميليتاو، بيل.

حيث استطاع ايدين هازارد تسجيل هدفين وصناع هدف و ومشاركة الحارس كورتوا في الفوز الكبير خارج أرضهم مع منتخب بلجيكا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو 2020.

وقاد اللاعب الدولي الألماني توني كروس منتخب بلاده الي فوز كبير علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو 2020 حيث استطاع أن يشارك في المباراة كاملة ويسجل هدف فريقه الثالث و الرابع في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب بوروسيا منشجلادباخ الدولي.

بينما حقق الشاب البرازيلي رودريجو حلمه ومثله منتخب بلاده البرازيل لأول مرة في المباراة الودية التي جمعت بين السامبا وا نظيره منتخب الارجنيتن مساء الجمعة علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وحقق منتخب اسبانيا فوزا كبيرا بنتيجة 7 أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو 2020.

- صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإجراء صفقة تبادلية ضخمة مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد في انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز وسط الفريق.

وكشفت صحفية "ذا صن" البريطانية عن صفقة تبادلية قد تحدث بين نادي مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد في الشتاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة التبادلية تقضي بحصول نادي مانشستر يونايتد على الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل حصول النادي الإسباني على بول بوجبا في الشتاء.

- خيار وحيد أمام جاريث بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد

أشارت تقارير إلى أن مطالبة جاريث بيل بالأجور وسجل الإصابة يعني أن الانتقال إلى الصين سيكون الخيار الوحيد للويلزي عندما يقترب وقته مع ريال مدريد من نهايته.

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كان المهاجم مرتبطًا بقوة بالابتعاد عن بيرنابيو خلال الصيف ، لكنه ظل في النهاية مع فريق زين الدين زيدان وبدأ الموسم في الفريق.

غاب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن آخر ست مباريات في مدريد بسبب مشكلة في ربلة الساق ولكنه بدأ مباراة ويلز في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 أمام أذربيجان يوم السبت قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

- نجم ريال مدريد يكشف سبب عدم انضمامه إلى برشلونة

كشف نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق عن السبب وراء عدم انضمامه إلى نادي برشلونة قبل الانضمام إلى مدريد.

وكشف البرازيلي دانيلو نجم ريال مدريد السابق ونادي يوفنتوس الحالي عن سبب اختياره الانضمام إلى ريال مدريد وليس برشلونة.

وقال دانيلو في تصريحات صحفية: "‏في مرحلة ما كان علي المفاضلة بين الناديين بعد أن أصبح البارسا مهتمًا بضمي، تحدثت مع والدي عن النادي الذي يجب أن أنتقل له وقال لي بأن الأفضل لي هو الانتقال إلى مدريد لأنه يبدو الأكثر جدية لذلك قررت الذهاب إلى هناك, كانت تجربة ممتعة للغاية".

- راموس يرحب بعودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رأي سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي للملكي من جديد.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن راموس رحب بعودة رونالدو من جديد لريال مدريد بعد أنباء ترددت برحيله عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم الجاري.

وتوترت علاقة رونالدو مع مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري بعدما قام المدرب باستبداله مرتين على التوالي من الملعب وهو ما آُثار غضب اللاعب.

وكان رونالدو قد أنهى مسيرته الرائعة في ريال مدريد وقرر الانتقال إلى يوفنتوس في فترة انتقالات صيف 2018 ولكن البرتغالي لا يعيش أفضل أوقاته بقميص النادي الإيطالي.

- صفقة القرن بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير إنجليزية إن مانشستر يونايتد سوف يسعى للحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد في يناير المقبل في صفقة قد ترى النجم الفرنسيبول بوجبا يسير في الاتجاه المعاكس.

أتى ويلشمان على بعد لحظات من إتمام عملية النقل إلى فريق جيانسو الصيني خلال فصل الصيف ، فقط حتى تنتهي الصفقة في الساعة الحادية عشرة.

أعلن بوجبا ، من ناحية أخرى ، أنه يريد "تحديًا جديدًا" في يونيو ويبدو أنه سيغادر أولد ترافورد الصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية "ذا صن" ، يمكن أن يحدث تحرك لبيل في وقت مبكر من شهر يناير ، ومن المحتمل جدًا أن يطلب مدريد أن يكون بوجبا جزءًا من الصفقة.

قدم ريال مدريد بالفعل عرضًا من اللاعب جيمس رودريجيز بالإضافة إلى 27.4 مليون جنيه إسترليني ، وهو ما رفضه يونايتد.

- ريال مدريد يرمي جاريث بيل "طعما" للصفقة التاريخية

يتطلع نادي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الأحد فإن مسئولو النادي الملكي يدركون جيدًا أن بيل يرغب في الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية فإن ريال مدريد يسعى لاستغلال رغبة بيل في الانضمام لليونايتد من أجل إتمام التعاقد مع بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعلم تمامًا رغبة مانشستر يونايتد في ضم جاريث بيل لتعزيز صفوفه بعد بدايته المتواضعة هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة بأنه في حالة عدم إتمام الصفقة في يناير المقبل فربما تتأجل إلى الميركاتو الصيفي لكي تتم.

- رونالدو يطلب صفقة من ريال مدريد

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي من ناديه التعاقد مع صفقة مميزة من داخل ريال مدريدالإسباني في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون، أن رونالدو طلب من يوفنتوس التعاقد مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لمساعدته على استعادة الثقة من جديد في اليوفي.

واضاف الموقع، أن رونالدو يعرف ما يحتاجه لكي يعود ويرتفع معدل أهدافه فالبرتغالي يبحث عن شريكه في ريال مدريد سابقاً وهو الفرنسي كريم بنزيما.

واكدت التقارير على أن رونالدو مقتنع بأن وصول بنزيمة لليوفي سوف يساعده كثيراً حيث لا يزال أمام الفرنسي سنتين أو ثلاث سنوات في الملاعب ويمكنه العطاء مع الفريق الإيطالي حال انتقل إليه.