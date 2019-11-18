رياضة | أخر أخبار الزمالك اليوم الأحد ١٧ نوفمبر .. أمير مرتضى يحسم موقف كاسونجو وسر التراجع عن ضم مهاجم المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار الزمالك اليوم الأحد ١٧ نوفمبر .. أمير مرتضى يحسم موقف كاسونجو وسر التراجع عن ضم مهاجم المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق تدريباته الجماعية قبل المباراة الودية ضد حرس الحدود المقرر إقامتها على عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد ١٧ نوفمبر في السطور التالية :

كواليس جلسة أمير مرتضى مع "الدبابة"

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الزمالك كواليس جلسته مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف الوداد المغربي.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الجلسة مع كاسونجو كانت من أجل الاطمئنان عليه بعد أزمته الأخيرة مع نادي الوداد المغربي بسبب رفض قيده وعدم حصوله على مستحقاته.

وأضاف: "الاجتماع مع كاسونجو كان لمناقشة اخر التطورات الخاصة بازمته مع نادي الوداد المغربي، والاطمئنان عليه والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في أزمته الأخيرة".

وتابع: "تم مناقشة تطورات شكواه تجاه النادي المغربي، والتأكيد له على مساندة النادي له، لأنه على ذمة النادي"، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي أن يقف الزمالك خلفه وهى السياسة المتبعة بعدم التخلي عن اللاعبين في وقت الأزمات.

واستكمل : "المهاجم الكونغولي يخوض تدريبات خاصة بعيدا مستواه البدني حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".

واختتم منصور تصريحاته بأن النادي سوف يظل يدعم كاسونجو حتى حسم موقفه بشهر يناير المقبل، بالبقاء داخل الفريق او الانتقال إلى ناد آخر على حسب طلبات الجهاز الفني.

امير مرتضى يعقد جلسة مع شيكابالا

في سياق متصل عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض.

وجاءت جلسة المشرف العام على فريق الكرة مع شيكا باعتباره قائد الفريق، حيث أكد اللاعب على التزام جميع اللاعبين بقرارات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب.

ميتشو يعقد جلسة مع الناشئين

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على الاجتماع مع بعض اللاعبين الصاعدين خلال الأيام الماضية لتحفيزهم والشد من آزرهم.

وقام المدرب بتصعيد عدد كبير من الصاعدين للتدريبات في الأيام الماضية لسد النقص بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين للانضمام للمنتخبات الوطنية.

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وأكد الخواجة للاعبي الزمالك الصاعدين على أهمية استغلال الفرصة عند الحصول عليها والمقاتلة لحجز مكانه في التشكيل.

وأشار إليهم أن تواجدهم في التدريبات حاليًا ليس لسد الخانة بسبب غياب اللاعبين الدوليين ولكنه يرغب في رؤيتهم تحت أنظاره والحكم على مستواهم واختيار الأفضل للبقاء مع الفريق في الموسم الجاري، وشدد لهم أن الفرصة لا تأتي مرتين وعليهم استغلالها.

الزمالك يرفض حسم صفقات من بطولة افريقيا

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشأن بطولة افريقيا تحت 23 سنة ومدى إمكانية التعاقد مع أحد اللاعبين في تلك المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وتأهل المنتخب الأوليمبي للدور نصف النهائي ، من مشوار البطولة ، وملاقاة جنوب افريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد المصدر أن البطولة لم تخطف أنظار إدارة نادي الزمالك ، من ناحية بعض المواهب والصفقات الجديدة وعدم التحمس لجلب أي لاعبين من بين المنتخبات الافريقية.

وكان يضع مسئولو النادي آمالًا على التعاقد مع موهبة مميزة بين صفوف الفريق ، وخاصة في الخط الأمامي لكنها خيبت آمالهم حتى الآن ، وعدم وجود موهبة مميزة.

ويتبقى للزمالك صفقة وحيدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، بسبب استخدام 4 أوراق استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

سر تراجع الزمالك عن ضم حسام حسن

أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب على ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة بعد ترشيحه في وقت سابق للانضمام إلى الفريق.

ووضعت إدارة الزمالك إسم حسام حسن في وقت سابق ضمن أولوياتهم لتدعيم الهجوم بعد المستويات المميزة التي قدمها وعدم فاعلية خط الهجوم.

وجاء تراجع إدارة الزمالك تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد خلال بطولة افريقيا تحت 23 سنة والاستقرار على الاعتماد عليه بشكل أساسي في باقي المواجهات المقبلة للفريق سواء على صعيد الدوري أو بطولة دوري أبطال افريقيا مع تواجد عمر السعيد وخالد بوطيب أو كابونجو كاسونجو كبدلاء له في الخط الأمامي وعدم الحاجة للتدعيم.

موقف كاسونجو من البقاء في الزمالك

إجتمعت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، أمس السبت لبحث مستقبل المهاحم الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وشهد الجلسة رفقة لجنة الكرة بالزمالك، اللاعب كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ووكيله بلال نظير، بمقر النادي الأبيض بميت عقبة.

وتأجل حسم موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو بالبقاء او الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد الرجوع للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.