رياضة | محمد بركات: قادرون على التعويض أمام جزر القمر

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن لاعبو المنتخب والجهاز الفني يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام جزر القمر بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وان هناك رغبة لتعويض ما حدث في مباراة كيينا.

محمد بركات: قادرون على التعويض أمام جزر القمر

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"انتهينا من مباراة كينيا وفي اليوم التالي سافرنا إلى جزر القمر، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض التعادل في المباراة السابقة أمام كينيا".

وتابع :"مباراة كينيا لم تكن على المستوى المطلوب ولم نقدم ما نستحقه، اللاعبون شعروا بالتأنيب عقب التعادل أمام كينيا، ويرغبون في تعويض ذلك".

وواصل :"قدر الله وما شاء فعل، سنرى ما سيختاره الكابتن حسام البدري في التشكيل وننتظر رجالا في الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض التعادل أمام كينيا".

Advertisements

وزاد :"نعلم أن الجمهور يحتاج للفرحة ونسعى لذلك في مباراة الغد أمام جزر القمر، منتخب مصر كبير وقادر على التعامل مع المواقف الصعبة".

وأشار :"هناك فارق كبير جدا بين منتخب مصر وجزر القمر واللاعبون سيؤدون ما عليهم، وسيكون أمام الجهاز الفني وقت كبير وفرصة لترتيب أوراقه واختيار لاعبون أخرون للانضمام إلى منتخب مصر".

وأتم حديثه :"ملعب المباراة مختلط من الترتان والطبيعي وهو أفضل من الترتان، هدف اللاعبون هو تعويض ما حدث أمام كينيا ونتمنى أن يكونوا في قمة تركيزهم لتحقيق الفوز".