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رياضة | الحرية يقبل استقالة هشام حنفي في القسم الثالث

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أعلن نادى الحرية الرياضي بقيادة إبراهيم أبوصندوق رئيس النادي قبول إعتذار كلآ من هشام حنفى المدير الفنى والكابتن علاء ابوالقاسم مدرب عام عن عدم الإستمرار مع الفريق الأول بعد الهزيمة الثقيلة من الجزيرة بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث .

وتوقف رصيد الحرية ريدة عند النقطة الثالثة بعد فوزة في الجولة الأولي علي برج العرب بهدف نظيف والخسارة من الجزيرة بالجولة الثالثة واحتلاله المركز السادس.


وتقدم رئيس النادى بخالص الشكر والتقدير لهم على مابذلوه خلال فترة توليهم المسؤلية مع نادى الحرية , متمنيآ لهم التوفيق في المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يعلن النادى المطروحي عن إسم المدير الفنى الجديد للفريق لقيادة الفريق إستعدادا لمباراتة القادمة مع المصري السلومي المتصدر للمجموعة مع الجزيرة برصيد 7 نقاط.

يذكر أن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة عشر قد أسفرت علي فوز مطروح علي شباب الحمام برباعية ، وفو المصري السلومي علي برج العرب، وفوز شباب الضبعة علي الشرطة.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر

1- الجزيرة 7 نقاط
2- المصري 7 نقاط
3- شباب الضبعة 5 نقاط
4- مطروح 4 نقاط
5- الهلال 4 نقاط
6- الحرية 3 نقاط
7- برج العرب نقطة
8- الشرطة نقطة
9- شباب الحمام صفر

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