رياضة | الحرية يقبل استقالة هشام حنفي في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يقبل استقالة هشام حنفي في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى الحرية الرياضي بقيادة إبراهيم أبوصندوق رئيس النادي قبول إعتذار كلآ من هشام حنفى المدير الفنى والكابتن علاء ابوالقاسم مدرب عام عن عدم الإستمرار مع الفريق الأول بعد الهزيمة الثقيلة من الجزيرة بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث .

وتوقف رصيد الحرية ريدة عند النقطة الثالثة بعد فوزة في الجولة الأولي علي برج العرب بهدف نظيف والخسارة من الجزيرة بالجولة الثالثة واحتلاله المركز السادس.