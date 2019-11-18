رياضة | عاجل.. تعديل في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعديل في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على استاد القاهرة الدولي بدلا من إقامة مباراة بالقاهرة وأخرى باستاد السلام.

وستكون مباراة غانا أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة في الرابعة عصرا، بينما ستكون مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في الثامنة مساء.

-المواجهات المنتظرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة يتواجه غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية باستاد السلام. ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع مصر يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة. Advertisements -تأهل مصر الأولمبي بتأهل لنصف النهائي بالعلامة الكاملة وتأهل المنتخب المصرى الأولمبى فى صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما رافقه من نفس المجموعة المنتخب الغانى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون. -تأهل منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا وفى المجموعة الثانية تأهل منتخب كوت ديفوار الأولمبى فى الصدراة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب جنوب إفريقيا وصيفًا برصيد 5 نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن القارة الإفريقية إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ الصيف المقبل.