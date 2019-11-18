رياضة | أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد| إصابة جديدة تضرب الفريق وحمدي فتحي يطير لألمانيا غدًا وفايلر يوافق على ضم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد| إصابة جديدة تضرب الفريق وحمدي فتحي يطير لألمانيا غدًا وفايلر يوافق على ضم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 17-11-2019 العديد من الأخبار والأحداث الخاضة بفريق كرة القدم.

ونستعرض أبرز أخبار الأهلي اليوم الأرحد الموافق 17-11-2019 :-



إصابة أليو ديانج ويغيب عن الأهلي أمام الجونة



تعرض المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي للإصابة بمزق في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري على ستاد الجونة.

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود لتجهيز اللاعب لموقعة النجم الساحلي والتي ستقام يوم 29 من الشهر الجاري في تونس.

حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا غدًا



يسافر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا غدًا الاثنين للخضوع إلى الفحوصات الطبية هناك قبل الخضوع لجراحة غضروف الركبة.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريب منتخب مصر الأسبوع الماضي استعدادا لمواجهة كيينا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الأهلي يحصل على توقيع كهربا بعد موافقة فايلر



حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق ديبورتيبو أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف.

ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على ضم اللاعب لقوم مسئولو القلعة الحمراء بالحصول على توقيع اللاعب.

وعلى الرغم من تحذيرات السويسري كريستيان جروس لمواطنه فايلر بعد ضم اللاعب إلا أن فايلر وافق على ضمه لتدعيم صفوف الأهلي.

تحسن ملحوظ في حالة محمود متولي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حدوث تحسن ملحوظ في حالة محمود متولي، مدافع الفريق الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأضاف طبيب الأهلي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

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وأوضح محمود، أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

فايلر يطمئن على حالة المصابين في الأهلي

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحديث مع طبيب الفريق خالد محمود؛ للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق، واطلع فايلر على تطورات حالة محمود متولي مدافع الفريق وكريم نيدفيد، كما تابع اخر المستجدات الخاصة بحمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.

ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي الجونة في البطولة المحلية والنجم الساحلي في دوري الابطال الافريقي.

فايلر يرحب برحيل جيرالدو وأزارو



أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بالموافقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل على رحيل النجمين جيرالدو ووليد أزارو حال وصول عروض جدية لهما.

ونقل فايلر لإدارة النادي الأهلي ضرورة الاستغناء عن اللاعبين بشرط توفير البديل المناسب لوليد أزارو إذا تم بيعه في الميركاتو الشتوي.