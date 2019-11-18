شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعلن رفض اللاعب المصري محمد النني والان مع التفاصيل

ميلان يعلن رفض اللاعب المصري محمد النني الإثنين 18 نوفمبر 2019 ترددت خلال الفترة الماضية شائعات عن نية ضم نادي ميلان الإيطالي، للاعب الدولي المصري محمد النني، نجم بشكتاش التركي، القادم من أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

Advertisements وذكر موقع "كاليتشيو ميركاتو"، أن باولو مالديني نفى فكرة ضم الروسنيري للاعب الدولي المصري نظرا لمستواه المتدني وأنه لن يخدم الفريق بشئ. ويمر محمد النني بفترة هبوط بالمستوى والآداء، منذ قرابة الموسم ونصف، ولم يفلح اللاعب المصري بوضع بصماته حتى الآن مع فريقه التركي أو حتى أرسنال من قبل.

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