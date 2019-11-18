الامارات | تعديلات على روزنامة الموسم لارتباط المنتخب بـ «خليجي 24»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على روزنامة الموسم لارتباط المنتخب بـ «خليجي 24» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الحالي، على ضوء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 المقامة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الرابطة، ظهر أمس، بمقر كرة القدم في دبي، برئاسة عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية عبدالحميد المستكي، وحضور عضو اللجنة الفنية إسماعيل راشد، والمدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني، وممثلي كل من اتحاد كرة القدم، والأندية المحترفة، والقنوات المالكة للحقوق.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إقامة الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة الـ10 يومي 19 و20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 في 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تقام الجولة 12 في الأول والثاني من يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23 و24 يناير 2020. كما شهدت بطولة كأس رئيس الدولة تعديلات في المراحل المقبلة، شملت دور الـ16 الذي سيقام في 23 و24 ديسمبر، ثم ربع النهائي يومي 21 و22 فبراير 2020، وسيقام نصف النهائي في 16 مارس، كما تم اقتراح موعد 30 أبريل لنهائي كأس رئيس الدولة إلى حين الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المعنية.

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وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، ستقام الجولة السادسة في 22 و23 نوفمبر الجاري، تليها الجولة السابعة يومي 28 و30 من الشهر نفسه، فيما يقام ربع نهائي البطولة في السادس من ديسمبر المقبل، وسيشهد التاسع من يناير 2020 إقامة نصف النهائي، على أن يقام النهائي في 17 منه.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية عبدالحميد المستكي: «واجهتنا العديد من التحديات في إعادة برمجة أجندة الموسم، خصوصاً تأجيل الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة ودور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، وضرورة توفير مواعيد بديلة، وكذلك تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لتقام في مايو بدلاً من يونيو، فضلاً عن الاستحقاقات العربية والقارية التي تشارك فيها الأندية المحترفة والمنتخبات، لذلك عملنا على تقييم الوضع الجديد، ودراسة جميع الحلول الممكنة».

دور الـ16 لكأس رئيس الدولة في 23 و24 ديسمبر المقبل.