الامارات | القناة «الرياضية» تحرز لقب مؤسسة دبي للإعلام لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن القناة «الرياضية» تحرز لقب مؤسسة دبي للإعلام لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت قناة دبي الرياضية بلقب النسخة الأولى من بطولة مؤسسة دبي للإعلام لكرة القدم ضمن تحدي دبي 30×30، بعد فوزها في النهائي على «الإمارات اليوم» بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، تألق فيها نجم المنتخب الوطني والعين والجزيرة السابق، سبيت خاطر، بعدما أحرز الهدف الرابع بتسديدة صاروخية.

وشهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة، بعدما تقدم فريق «دبي الرياضية» بهدفين مبكرين، قبل أن يتعادل «الإمارات اليوم» قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف «دبي الرياضية» الهدفين الثالث والرابع، إذ أكد الفريقان أنهما الأفضل في البطولة، بعدما تأهلا من المجموعة الثانية التي تصدرها «الإمارات اليوم» بالحصول على العلامة الكاملة، والفوز على «دبي الرياضية» في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يتأهل الأخير إلى نصف النهائي بالحصول على المركز الثاني في المجموعة.

وشهد اليوم الختامي حضوراً كبيراً في صالة نادي الوصل، إذ تنوعت الفعاليات الرياضية المصاحبة للمباراة النهائية، وقام بتكريم الفرق الفائزة كل من المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في قناة دبي أحمد المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع فيصل بن حيدر، ونائب المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون وشؤون القنوات راشد أميري، ونائب المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون شؤون الدعم الإداري أسماء الشرهان، وممثل عن مجلس دبي الرياضي جمال سلمان.

وحصل فريق «دبي الرياضية» على المركز الأول، و«الإمارات اليوم» على المركز الثاني، والبيان الثالث، بعد فوزه على مركز الأخبار.