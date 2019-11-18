الامارات | مليحة يحصد أول لقب كرة يد في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يحصد أول لقب كرة يد في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نادي مليحة أول لقب في تاريخه لكرة اليد، بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي الدولية، إثر تغلبه على فريق العين (32-30) في المباراة النهائية.
وقدم مليحة مستويات رائعة بتصدره المجموعة الثانية، قبل أن يتجاوز الظفرة في نصف النهائي.
كما فاز سكا منيسك البيلاروسي بالمركز الثالث، بعدما تغلب على الظفرة (31-27 )، بينما فاز ثنائي مليحة علي حجاج وعلى حسين بكأسي أفضل لاعب وأفضل حارس.
وقال مساعد مدرب مليحة، في تصريحات صحافية، إنه يجب على لاعبيه أن يعكسوا هذا الجهد في البطولات المحلية للمنافسة على أحد الألقاب هذا الموسم، مضيفاً: «كان هناك عمل فني كبير، وعلينا أن نشكر مجلس الشارقة الرياضي لدعمه الكبير للنادي».
وشارك في البطولة أيضاً الجزيرة والوحدة ومسقط العماني.
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