الامارات | «الملك» يحتل المركز الثاني في «دولية الكراتيه»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يحتل المركز الثاني في «دولية الكراتيه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل نادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس في المركز الثاني في ختام بطولة الشارقة الدولية للكاراتيه المفتوحة للمنتخبات والأندية والمراكز والمشاركات الفردية، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ونظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي للعبة، بإجمالي جوائز بلغ 80 ألف دولار، وشهدت مشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 32 دولة.

واعتلى المنتخب الجورجي الترتيب العام للبطولة بـ14 ميدالية (10 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، ليحتل نادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس المركز الثاني بـ15 ميدالية (خمس ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات)، تلاه نادي سموحة المصري بتسع ميداليات (خمس ذهبيات وفضة وثلاث برونزيات)، ونادي سيدات الشارقة الرابع بـ18 ميدالية (ثلاث ذهبيات وفضيتان و13 برونزية).

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، عبيد السويدي، إن «المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون واللاعبات مميز للغاية، وفاق التوقعات، خصوصاً لاعبي الإمارات الذين نجحوا في اعتلاء منصات التتويج».