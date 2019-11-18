الامارات | مونديال القوة البدنية في مجمع حمدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال القوة البدنية في مجمع حمدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم وحتى 23 الجاري في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي منافسات بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والاتحاد الدولي للقوة البدنية.

ويشارك في البطولة التي تنظمها شركة «آب لفت» العالمية، الراعي الحصري للاتحاد الدولي للقوة البدنية، 600 لاعب ولاعبة مع أطقمهم الإدارية والفنية من 60 دولة.

وتقدم رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، للدعم اللامحدود الذي قاد إلى النهضة الحضارية للرياضة والرياضيين، ومهد لأن تكون الإمارات واجهة للنجاح والتألق، وللاتحاد الدولي الذي عزز الثقة بإدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام بمنح شرف استضافة وتنظيم مونديال القوة البدنية، وإلى الهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي، وكل الجهات التي ساندت الجهود المبذولة للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

ورحّب الشرقي بضيوف الإمارات المشاركين في مونديال القوة البدنية، وبجميع ضيوف الدولة الذين سيشاركون في البطولة، متمنياً أن يتواصل النجاح الذي حققه اتحاد بناء الأجسام في بطولة العالم في الفجيرة، الأسبوع الماضي، من خلال بطولة القوة البدنية، في إضافة تنظيمية تاريخية غير مسبوقة باستضافة بطولتين للعالم في سنة واحدة، معرباً عن سعادته بأن يكون لاتحاد الإمارات للعبة هذا الدور المهم والمؤثر في دعم الرياضة على المستوى المحلي في الإمارات، وعلى المستوى الدولي.

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بدوره، أعلن الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير البطولة، محمد عبدالرحيم المري، عن الجاهزية الكاملة لانطلاق المنافسات، مؤكداً أن البنية التحتية الرفيعة المستوى لمجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، التي تعتبر من أجمل وأفضل المجمعات الرياضية في العالم، اختصرت الطريق على اللجان العاملة، وأصبح كل شيء جاهزاً لاستقبال المنافسات، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل لتحقيق تطلعاته بأن تظهر البطولة بأفضل صورة ممكنة، وبما يتناسب والتجمعات الرياضية الكبيرة التي تم تنظيمها في الدولة، وتميزت جميعها بالاحترافية. وكان الاتحاد الدولي للقوة البدنية، برئاسة اللوكسمبورغي جاستن، قد عقد جمعيته العمومية بمشاركة ممثلي الاتحادات الدولية المنضوية تحت لوائه في مجمع جمدان بن محمد الرياضي في دبي، ناقش خلالها عدداً من القرارات المهمة، كما اطلع ممثلو الدول المشاركة على اللوائح المعتمدة من قبل اللجنة الفنية، ومثّل الإمارات فيها عضوا مجلس إدارة اتحاد اللعبة، فيصل الغيص الزعابي ومحمد المري.

منافسات اليوم

تقام صباحاً منافسات 59 كيلوغراماً للرجال، يعقبها الحفل الافتتاحي الرسمي، قبل أن تستأنف المنافسات للأوزان من 47 إلى 52 كيلوغراماً للسيدات.

منافسات الغد

تقام منافسات 57 كيلوغراماً للسيدات و47 كيلوغراماً للرجال.