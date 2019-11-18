شكرا لقرائتكم خبر عن ديما منصور بطلة سباق تحدي العوائق للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت الزميلة ديما منصور، من الموقع الإلكتروني لصحيفة «الإمارات اليوم»، المركز الأول في مسابقة تحدي العوائق للسيدات (الجري، اجتياز العوائق، تسلق الجدران)، ضمن الفعاليات الرياضية التي أقامتها مؤسسة دبي للإعلام خلال تحدي دبي للياقة، بعد أن تفوقت على 15 مشاركة من موظفات المؤسسة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ديما منصور بطلة سباق تحدي العوائق للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.