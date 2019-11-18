الامارات | عبدالله حسن يحاضر في «كأس العالم للشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حسن يحاضر في «كأس العالم للشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مدير التدريب والتطوير في اتحاد كرة القدم المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عبدالله حسن، في مؤتمر الشباب الآسيوي الثالث، الذي أقيم خلال الشهر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ممثلاً لـ«الفيفا»، إذ قدم محاضرة فنية خاصة بتحليل مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي أقيمت في بولندا، مايو الماضي.

وتضمنت المحاضرة التي قدمها عبدالله حسن، تحليل الأهداف والتوجهات التكتيكية الجديدة في الشق الهجومي للعبة، وفاعلية تطوير الاستحواذ على الكرة، ودور حارس المرمى في تطبيق القوانين الجديدة للعبة، وكيفية بدء اللعب داخل منطقة خط الـ18، وتحرك حارس المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.