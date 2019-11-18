شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جريزمان السابق: حذرته من الانتقال لبرشلونة بسبب ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكك إريك أولاتس، مكتشف أنطوان جريزمان ووكيله السابق، في صحة قرار انتقاله إلى برشلونة، مطلع الموسم الحالى قادمًَا من أتلتيكو مدريد.

وقال أولاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «إذا كنت مسؤولًا عن جريزمان، فإننى لست متأكدًا من موقفى تجاه انتقاله لبرشلونة، لا أدرى كنت سأغضب أم لا».

وأضاف: «صحيح أنه سيحصل على أموال أكثر، واستمرارية في اللعب وتحقيق الألقاب، لكنه الآن لا يشارك في مركزه، وهذا شىء حذرته منه.. كنت أعرف أنه سيكون من الصعب عليه اللعب في برشلونة مثلما كان في أتلتيكو».

وتابع: «لدى انطباع بأنه انتقل إلى برشلونة للمشاركة في مركز معين، وهذا لم يتحقق بسبب ميسى». ولعب جريزمان مع البارسا 1210 دقائق حتى الآن، خلال 15 مباراة، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى، لكنه لم يظهر بعد بأفضل مستوياته.

لعب جريزمان مع المنتخب الفرنسى للفئات السنية تحت 19 وتحت 20 وتحت 21، وفى عام 2010 وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة التي أقيمت في فرنسا. شارك لأول مرة بقميص المنتخب الفرنسى الأول عام 2014 ولعب في كأس العالم الذي أقيم في البرازيل في تلك السنة، وساعد منتخبه على الوصول إلى دور الثمانية. وحصل جريزمان على جائزة الحذاء الذهبى في بطولة أمم أوروبا 2016 كأفضل هداف كما تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، حيث أنهى المنتخب الفرنسى –المستضيف– البطولة كوصيف بعد الهزيمة أمام البرتغال في المباراة النهائية ٠-١. وفاز في وقت لاحق بكأس العالم 2018، وهى البطولة التي سجل فيها أربعة أهداف، والتى حصل بها على الحذاء الفضى باعتباره ثانى أفضل هداف في البطولة، كما فاز بجائزة الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب، وحصل على لقب رجل المباراة في النهائى.

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يوم 28 يوليو 2014، وصل أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع ريال سوسيداد على انتقال جريزمان مقابل مبلغ قُدر بـ30 مليون يورو. تجاوز اللاعب الاختبارات الطبية في ذات اليوم ووقع مع النادى على عقد مدته 6 سنوات يوم 29 يوليو.

لعب جريزمان أول مباراة رسمية له مع الأتليتى يوم 19 أغسطس في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانى 2014 التي انتهت بنتيجة 1–1 في البرنابيو بعد أن دخل بديلًا لساؤول في الدقيقة 57. يوم 17 سبتمبر، سجل اللاعب أول هدف له مع أتلتيكو مدريد في مباراة مجموعات في دورى أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس في مباراة خسرها الروخى بلانكوس بنتيجة ٢-٣. يوم الأول من نوفمبر، سجل جريزمان هدفين ضد قرطبة في مباراة فاز بها الأتلتيكو بنتيجة 4–2 وكان أول أهدافه في الدورى مع النادى. يوم 21 ديسمبر 2014، سجل الفرنسى أول هاتريك له مع أتلتيكو ضد أتلتيك بيلباو في مباراة انتصر فيها النادى المدريدى بنتيجة 4–1. وحاز على جائزة لاعب الشهر لشهر يناير رُغم أنه لم يشارك إلا في ثلاث مباريات من مباريات أتلتيكو الخمس في ذلك الشهر.

يوم 25 أبريل 2015، سجل جريزمان هدفين ضد إلتشى في مباراة انتهت بنتيجة 3–0 لصالح أتلتيكو، ما رفع رصيده إلى 22 هدفًا في الدورى محطمًا بذلك رقم كريم بنزيما كأكثر فرنسى تسجيلًا للأهداف في موسم دورى إسبانى واحد.

أنهى جريزمان الموسم بمجموع 22 هدفًا في 37 مباراة واختير في فريق العام في جوائز الليجا السنوية كواحد من أفضل ثلاثة مهاجمين في الدورى الإسبانى إلى جانب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى.

سجل جريزمان في أول مبارايات أتلتيكو في موسم 2015–٢٠١٦ ضد لاس بالماس الصاعد حديثًا من دورى الدرجة الثانية وذلك من خلال ركلة حرة متقنة لتنتهى المباراة بفوز الأتليتى بهدف نظيف. يوم 15 سبتمبر، سجل جريزمان هدفى فريقه ضد نادى جلطة سراى التركى في دور مجموعات دورى الأبطال في مباراة انتهت بنتيجة 2–0. بعد أسبوع من ذلك، سجل هدفين آخرين ضد جار الأتلتى خيتافى واضعًا بذلك فريقه في صدارة الترتيب. يوم 18 أكتوبر، في مباراة ضد ناديه السابق ريال سوسيداد سجل جريزمان في الدقيقة التاسعة مساهمًا في فوز فريقه.

في 12 يوليو 2019، أعلن برشلونة عن التوقيع مع جريزمان بعد أن دفع قيمة شرطه الجزائى البالغة 120 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد. من المقرر أن يوقع جريزمان عقدًا لمدة خمس سنوات مع النادى. شارك جريزمان في أول مباراة رسمية مع برشلونة في 16 أغسطس في مباراة الهزيمة ٠-١ أمام أتلتيك بيلباو. في 25 أغسطس، سجل جريزمان أول هدفين له مع برشلونة في مباراة الفوز 5–2 أمام ريال بيتيس على كامب نو.