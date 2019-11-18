شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز: ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بالمجموعة الحالية في الفريق الأول، مشددًا على أن الميرنجى يمر بمرحلة انتقالية ستقوده لحصد الكثير من الألقاب.

وقال بيريز خلال حفل تسليم الأوسمة لأعضاء النادى طوال 25 و50 و60 عامًا «لقد أصبح هذا الحفل واحدًا من أكثر الأحداث العاطفية التي نحتفل بها سنويًا».

وأضاف- بحسب صحيفة ماركا- «أعرب عن شكرنا العميق لجعل ريال مدريد أفضل فريق في العالم، عضوية الريال تعد امتيازًا لكنها مسؤولية كبيرة أيضًا».

وتابع «القيم مثل العمل الجماعى والتواضع وعدم الاستسلام من السمات الحقيقية لريال مدريد، شهدنا أفضل مراحل نادينا واستمتعنا معًا بالألقاب في كرة القدم وكذلك السلة».

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ونوه «يجب علينا أن نكون على دراية تامة بقيمة هذا العمل الكبير في عالم تنافسى للغاية، نحن في مرحلة انتقالية ستقودنا إلى ألقاب جديدة».

وأوضح «قمنا بتجديد دماء الفريق بمواهب ولاعبين رائعين، لدينا الثقة في هذه المجموعة التي فازت بكل شىء وأصبحت أسطورة في النادى. في كرة السلة تم بناء فريق سحرى وحققنا 17 لقبًا خلال 8 مواسم».

وتابع: «فى مثل هذه المناسبات، نتذكر العظماء سانتياجو برنابيو ودى ستيفانو وخينتو الذي لم يتمكن من الحضور، علينا المواصلة على هذا النحو وأن يكون الريال متحدًا، هذه نقطة قوتنا التي تجعلنا في الصدارة».

وقال: «الاستقرار الاقتصادى يمنحنا فرصة الانتقاد الذاتى دون مشاكل، ريال مدريد حاليًا هو النادى الأعلى قيمة حسب موقع فوربس، للعام الـ11 على التوالى».

وأضاف «البرنابيو سيكون أعظم ملعب في القرن الحادى والعشرين ومرجعًا معماريًا ومصدر دخل أساسيا لمستقبل ريال مدريد، وبمثابة الفخر لكل مشجعى الملكى».