شكرا لقرائتكم خبر عن «غريب» يخمد فتنة «الشناوى» فى المنتخب الأوليمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علمت «المصرى اليوم» أن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عقد جلسات فردية مع الرباعى محمد صبحى، حارس المرمى، ورمضان صبحى ومصطفى محمد وصلاح محسن لوأد الفتنة التى تسللت إلى معسكر الفريق قبل ساعات قليلة من المباراة الحاسمة أمام منتخب جنوب إفريقيا المقررلها غدا- الثلاثاء- فى الثامنة مساء، على أرض ملعب استاد القاهرة، ومطالبتهم بالتركيز فى تحقيق الفوز فى مباراة الغد وحسم بطاقة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. ووفقًا لمصدر مطلع فإن المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى طالب محمد صبحى بعدم الإنصات للشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية وطالبت بترشيح محمد الشناوى، حارس الأهلى والمنتخب الأول، ليكون ضمن الثلاثة الكبار المسموح بقيدهم بقائمة الفريق فى حالة التأهل إلى الأوليمبياد.

وشدد «غريب»، خلال جلسته مع «صبحى»، على أنه سيكون الحارس الأساسى إذا تأهل الفريق للأوليمبياد، وطالب المدير الفنى حارسه بعدم الاكتراث بالشائعات التى تتناثر فى الساعات الماضية بهدف إبعاد اللاعبين عن تركيزهم وضياع إنجاز التأهل للأوليمبياد، لافتا إلى أنه لم يفكر فى الاستعانة بأى لاعب من الثلاثى الكبار؛ باعتبار أن الفريق لم يحسم بطاقة التأهل للأوليمبياد حتى يتردد أنه اختار محمد الشناوى، حارس الأهلى، وألمح المدير الفنى خلال جلسته مع الحارس الصاعد إلى أن الفريق لا يعانى من نقص فى مركز حراسة المرمى؛ حتى يستعين بحارس من الكبار، مؤكدا أنه سيضع معايير لاختيار الثلاثى بعد الانتهاء من البطولة. ولم يكتف المدير الفنى بطمأنة محمد صبحى بتواجده كحارس أساسى فى الفترة المقبلة عقب تألقه خلال المباريات الثلاث التى واجه فيها الفريق منتخبات مالى وغانا والكاميرون، بل عقد جلسة أخرى مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، هداف البطولة برصيد 4 أهداف، طالبه خلالها بعدم الالتفات إلى العروض الأوروبية التى تلقاها مؤخرا عقب تألقه هو الآخر فى المباريات وتسجيله أكثر من هدف، كما أشاد به خبراء الكرة الإفريقية والمصرية التى حضرت البطولة. يأتى هذا فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن وكيل لاعبين إسبانى الجنسية يتواجد فى القاهرة لمتابعة مباريات البطولة حاول مقابلة مصطفى محمد للحصول على تفويض منه من أجل تسويقه فى أكثر من ناد بالدورى الإسبانى، وشدد غريب خلال الجلسة مع مهاجمه الصاعد على ضرورة التركيز فى استغلال الفرص التى تسنح له فى المباريات المقبلة أملا فى زيادة رصيده من الأهداف.

وعقد «غريب» جلسة خاصة مع رمضان صبحى، قائد المنتخب الأوليمبى، طالبه خلالها بالاستمرار فى شحذ همم اللاعبين لتحقيق الفوز على الأولاد من أجل حجز بطاقة التأهل للأوليمبياد، وشدد المدير الفنى خلال جلسته مع حاوى الكرة المصرية الصاعد على أن الجيل الحالى سيسطر لنفسه تاريخا كبيرا فى توقيت ابتعدت فيه المنتخبات الوطنية عن منصات التتويج وسيكون لاعب الأهلى هو قائد الفريق. يأتى هذا فى الوقت الذى احتوى فيه شوقى غريب تحفظ صلاح محسن، مهاجم الفريق، على عدم اللعب فى مركزه والدفع به فى مركز الوسط المهاجم، فضلا عن ابتعاده عن التشكيل الأساسى فى مباراة الكاميرون الأخيرة، وأكد اللاعب أنه سيلتزم بتعليمات المدير الفنى واللعب فى أى مركز حتى لو حارس مرمى. وواصل المنتخب الأوليمبى تدريباته اليومية لمواجهة الغد، ركز خلالها المدير الفنى على غلق المساحات أمام المنافس الذى يتسم بالسرع والقوة، مطالبا لاعبيه بعدم تكرار سيناريو ما حدث للكبار فى أمم إفريقيا الأخيرة التى خرج فيها المنتخب الاول من دور الـ16.