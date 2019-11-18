شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستقر على بديل فرجانى ساسى أمام إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على بديل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدورى الممتاز. وعلمت «المصرى اليوم» أن ميتشو اعتمد خلال المباريات الودية الأخيرة على يوسف إبراهيم «أوباما» فى مركز وسط الملعب بجانب محمد حسن، وظهر بشكل جيد، حيث يغيب فرجانى ساسى عن مواجهة الفريق البترولى بسبب الإيقاف. ومن المقرر أن يخوض اليوم الفريق آخر تجاربه الودية أمام حرس الحدود، قبل استئناف الدورى مرة أخرى، بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما حيث سيكون النهائى يوم الجمعة المقبل. فى السياق ذاته، شارك الثنائى خالد بوطيب وإسلام جابر فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما فى الفترة الماضية، حيث يعانى المغربى من رشح فى الركبة، فيما عانى جابر من الإصابة بجذع فى يده اليسرى.

على جانب آخر، قرر مسؤولو الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين سامى الشيشينى مشرفا على قطاع الناشئين وعلى خليل نجم الفريق فى السبعينيات والثمانينيات مديرا لمدرسة الكرة وذلك خلفا للثنائى طارق يحيى وعبدالحميد بسيونى اللذين رحلا لتولى تدريب فريق طلائع الجيش.

من جانبه، تلقى محمد عنتر، لاعب الفريق، عرضًا من جانب نادى وادى دجلة للانتقال إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب مع الفريق الأبيض منذ تولى ميتشو تدريب القلعة البيضاء، حيث لعب لدقائق معدودة. ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب من جانب الجهاز الفنى بقيادة ميتشو خلال الفترة المقبلة.