خبر سار في ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

يمر فريق ليفربول الإنجليزي بمرحلة حالية حرجة نتيجة إصابة نجمه محمد صلاح المهدد بالغيلب عن مباراة كريستال بالاس السبت المقبل، حيث لقاءات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.



وكشفت صحيفة "اكسبريس" البريطانية عن أن السبب الحقيقي وراء قلق جماهير الريدز هو لاحتمالية غياب السنغالي ساديو ماني، بعدما ظن البعض أنه عقب خروجه مبكرا مع بلاده خلال مباراة تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١، إلا أن حقيقة الموضوع هي خروج ماني بعد تلقيه بطاقة صفراء وواحدة فقط ولكن مدرب أسوود التيرانجا تخوف من طرد اللاعب.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ٣٤ نقطة وبفارق ٩ نقاط عن أقرب ملاحقية ماني سيتي، الذي تلقى هزيمة موجعة من رفاق كلوب خلال الجولة الماضية من البريميرليج.