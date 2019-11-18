شكرا لقرائتكم محمد بركات: التعادل أمام كينيا أمر طبيعى.. ولاعبو المنتخب تعاهدوا على التعويض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن التعادل أمام كينيا أمر طبيعى واللاعبين لم يقدموا المستوى الذى يستحقون عليه الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط . وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبى المنتخب الوطنى تعاهدوا على التعويض خلال مباراة الغد أمام جزر القمر و الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة أيجابية لاسعاد الجمهور المصرى . وأشار محمد بركات أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ضم لاعبين جديد الى قائمة المنتخب الوطنى لاعطاء الفرصة لجميع العناصر التى تستحق التواجد بالتشكيل الاساسى للفراعنة . Advertisements و يستضيف منتخب جزر القمر نظيرة منتخب مصر غداً الأثنين فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون. يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على توجو خارج الديار، فى الوقت الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق الفوز لتعويض التعادل 1-1 فى مباراة كينيا ببرج العرب.

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