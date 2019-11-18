استبعاد أوكامبوس من تشكيلة المنتخب الأرجنتيني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية الإسباني، من قائمة المنتخب الأرجنتيني التي ستواجه أوروغواي يوم الاثنين بسبب الإصابة. وتعرض أوكامبوس لإصابة عضلية خلال الفوز الودي للأرجنتين على البرازيل في مباراة السوبر كلاسيكو التي جرت في الرياض وانتهت بفوز منتخب بلاده بهدف ليونيل ميسي يوم الجمعة. وأوضح إشبيلية في بيان: وفقا للتقارير الطبية، يعاني أوكامبوس من مشكلة عضلية في ساقه اليسرى ولن يتمكن من المشاركة في المباراة الودية للأرجنتين أمام أوروغواي.

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