انتصارات لكبار القارة خارج القواعد في تصفيات أمم إفريقيا









اسماء السيد - عادت منتخبات السنغال ونيجيريا والكاميرون بانتصارات من خارج قواعدها الاحد في الجولة الثانية من تصفيات امم افريقيا المؤهلة الى النهائيات المقررة في الكاميرون عام 2021.

وحققت السنغال فوزا عريضا على ايسواتيني (سوازيلاند سابقا) 4-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مباراة فرض فيها مهاجم الاول فامارا دييدهيو نفسه نجما للمباراة، بتسجيله ثلاثية على مدى تسع دقائق في منتصف الشوط الثاني ليضع فريقه على طريق الفوز.

وجاءت اهداف دييدهيو في الدقائق 58 و65 و67 واضاف باب اليون ندايي الاخير (76)، في حين سجل فانيلو مامبا هدف اسواتيني الوحيد في الدقيقة 70 قبل ان يطرد بعد ثلاث دقائق.

وشارك نجم ليفربول ساديو ماني احد المرشحين لنيل لقب افضل لاعب في العام 2019 في مطلع الشوط الثاني فزادت الفعالية في خط الهجوم.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب الكونغو على غينيا بيساو بثلاثية نظيفة.

وتصدرت السنغال بالعلامة الكاملة بعد فوزها في الجولة الاولى عل الكونغو التي تحتل المركز الثاني مع 3 نقاط.

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بدورها، عادت نيجيريا بفوز كبير على ليسوتو 4-2 ضمن منافسات المجموعة العاشرة. تقدمت ليسوتو بهدف لماسوابي نكوتو (11)، لكن الرد النيجيري كان عنيفا بتسجيلها رباعية عن طريق مهاجم ايفرتون اليكس ايوبي (26) وصامويل شوكويزي (38) وفيكتور اوسيمهن (75 و85) قبل ان ترد ليسوتو بهدف للمدافع النيجيري شيدوزي اواتزييم (90 خطأ في مرماه).

والفوز هو الثاني لنيجيريا بعد الاول على بنين في الجولة الاولى التي تغلبت في هذه الجولة على سييراليون 3-صفر.

واحتاجت الكاميرون الى هدف من نيكولا نغامالو في الدقيقة 71 لتخرج بفوز صعب على راوندا المتواضعة ضمن المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة الثالثة، مني منتخب السودان بخسارته الاولى وكانت امام جنوب افريقيا بهدف وحيد سجله ليبوغانغ فيري في الدقيقة 45.

وكانت السودان فازت في الجولة الاولى على ساو تومي وبرنسيب برباعية نظيفة.

وتضم المجموعة ايضا غانا التي تلتقي مع ساو تومي وبرنسيب الاثنين.