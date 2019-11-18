أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا
مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا
صور .. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة
شهدت تدريبات الأهلى اليوم التى أقيمت بالجزيرة فقرة خاصة من ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى لحراس الفريق المتواجدين حاليا مع الفريق على رأسهم شريف إكرامى وعلى لطفى .
اليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام الجونة والنجم الساحلي
صور.. منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا
منتخب مصر الأولمبي واصل تدريباته علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة منتخب جنوب افريقيا مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المقامة حاليًا فى مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.
ستاد القاهرة يستضيف مباراتى نصف نهأئى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامة مباراة بالقاهرة وأخرى باستاد السلام.
صور.. أكرم توفيق جاهز لقيادة وسط المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا
تأكد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من جاهزية أكرم توفيق لاعب وسط شباب الفراعنة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ركبة الساق الأيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء أمس السبت على ملعب بتروسبورت.
البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما
كشف عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثانى رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى ،وكل ما أثير حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.
"شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع
تاكيس جونيس يشترط "البديل" للموافقة على انتقال عبد العاطى للزمالك
حرص مسئولو نادى وادى دجلة، على استطلاع رأي اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول موقفه من رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة .
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