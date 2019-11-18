أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 11 / 2019

صور .. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة

شهدت تدريبات الأهلى اليوم التى أقيمت بالجزيرة فقرة خاصة من ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى لحراس الفريق المتواجدين حاليا مع الفريق على رأسهم شريف إكرامى وعلى لطفى .

اليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام الجونة والنجم الساحلي

تأكد غياب المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن فريقه في مبارتي الجونة والنجم الساحلي، بعد أن أثبتت الأشعة التي اجراها معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وهي التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما .

صور.. منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا

منتخب مصر الأولمبي واصل تدريباته علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة منتخب جنوب افريقيا مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المقامة حاليًا فى مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.