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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا

مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة جزر القمر ومصر، اليوم، الأحد، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني، استعدادًا للمباراة التى ستجمع بين المنتخب الوطنى وجزر القمر غدًا فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا

صور .. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة

شهدت تدريبات الأهلى اليوم التى أقيمت بالجزيرة فقرة خاصة من ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى لحراس الفريق المتواجدين حاليا مع الفريق على رأسهم شريف إكرامى وعلى لطفى .

صور .. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة

اليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام الجونة والنجم الساحلي

تأكد غياب المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن فريقه في مبارتي الجونة والنجم الساحلي، بعد أن أثبتت الأشعة التي اجراها معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وهي التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

 

اليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام الجونة والنجم الساحلي

صور.. منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا

منتخب مصر الأولمبي واصل تدريباته علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة منتخب جنوب افريقيا مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المقامة حاليًا فى مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.

صور.. منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا

ستاد القاهرة يستضيف مباراتى نصف نهأئى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامة مباراة بالقاهرة وأخرى باستاد السلام.

ستاد القاهرة يستضيف مباراتى نصف نهأئى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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صور.. أكرم توفيق جاهز لقيادة وسط المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا

تأكد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من جاهزية أكرم توفيق لاعب وسط شباب الفراعنة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ركبة الساق الأيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء أمس السبت على ملعب بتروسبورت.

صور.. أكرم توفيق جاهز لقيادة وسط المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا

 

البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثانى رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى ،وكل ما أثير  حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.

البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

"شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع

أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، تعرضه للإصابة بشرخ فى عضلة الفخذ أعلى الركبة اليمنى، وذلك خلال مشاركته فى مران الفريق بالمغرب بالمعسكر الخارجى، المقام حاليا استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تاكيس جونيس يشترط "البديل" للموافقة على انتقال عبد العاطى للزمالك

حرص مسئولو نادى وادى دجلة، على استطلاع رأي اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول موقفه من رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة . 

تاكيس جونيس يشترط

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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