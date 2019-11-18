شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ديانج ينضم لحمدى فتحى ويعمق أوجاع وسط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة جديدة ضربت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد أيام من إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق بقطع في غضروف الركبة، وهى الإصابة التي تحتاج لعلاج لن يقل عن 3 أشهر.

واشتكى ديانج من إجهاد فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلى على هامش مران الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر، ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى، ثم السفر إلى تونس فى اليوم التالى لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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