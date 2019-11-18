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أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 17 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 17 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها إصابة المالى اليو ديانج لاعب وسط الفريق بتمزق فى العضلة الضامة وتأكد غيابه عن لقاء فريقه أمام الجونة والنجم الساحلى.

اليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام الجونة والنجم الساحلي

تأكد غياب المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن فريقه في مبارتي الجونة والنجم الساحلي، بعد أن أثبتت الأشعة التي اجراها معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وهي التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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لتصويب والعرضيات محور اهتمامات فايلر في مران الأهلي وتأهيل ديانج

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

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. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة

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شهدت تدريبات الأهلى اليوم التى أقيمت بالجزيرة فقرة خاصة من ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى لحراس الفريق المتواجدين حاليا مع الفريق على رأسهم شريف إكرامى وعلى لطفى .

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الأهلى يحتفل ببطولة أفريقيا الثانية فى رادس والسابعة فى تاريخه (فيديو)

أحتفل النادى الأهلى بذكرى تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة السابعة فى تاريخه، والثانية التى يحصدها على ملعب رادس فى تونس، وذلك بعد الفوز على الترجى الرياضى التونسى حي سبق له تحقيق البطولة على ملعب رادس عام 2006 بالفوز على الصفاقسي .

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الأهلي يطير إلى تونس من الجونة لمواجهة النجم الساحلي

استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس من الجونة يوم 26 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة لخوض مباراة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.201910090624502450.jpg

 

 

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