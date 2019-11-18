اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 17 / 11 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 17 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود ودياً بجانب الاستعدادات لرحلة الكونغو.

الزمالك يستعيد مصطفى فتحى ورسالة من ميتشو للاعبين

خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك قبل خوض التدريبات على ملعب النادى، وخصص الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض فقرة تدريبية كاملة في الجيمانزيوم لرفع المستوى البدني للاعبين.

فيما عاد مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك لتدريبات الفريق اليوم بعد حصوله على راحة من مران أمس وعقد الصربي ميتشو معه في حضور الجهاز الفني بالكامل قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية وشدد المدرب الصربي لفتحي خلال الجلسة على أهمية التركيز في الفترة المقبلة وشرح ميتشو لمصطفى فتحى بعض النقاط الفنية والمطلوب منه خلال التدريبات اليوم، خاصة أنه لم يشارك في مران أمس الذي شهد العديد من التدريبات والجمل الفنية.

كما عقد الصربي ميتشو جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب المقام حاليا بملعب النادي وأكد ميتشو في حديثه مع اللاعبين خلال جلسته معهم أن الفترة الماضية كانت مثمرة بالنسبة للجميع باستغلال فترة التوقف للدوري الممتاز، لوصول كل لاعب إلى أفضل ما لديه من مستوى وأداء وأضاف ميتشو موجها حديثه للاعبى الزمالك:"أريد أن أرى كل لاعب منكم بالشكل الذي أعلمه عنه.. أثق فيكم جميعا وفي قدرتكم على تحقيق المطلوب".

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ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ودياً، غداً الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى.