شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 17 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 17 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود ودياً بجانب الاستعدادات لرحلة الكونغو.
الزمالك يستعيد مصطفى فتحى ورسالة من ميتشو للاعبين
خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك قبل خوض التدريبات على ملعب النادى، وخصص الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض فقرة تدريبية كاملة في الجيمانزيوم لرفع المستوى البدني للاعبين.
فيما عاد مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك لتدريبات الفريق اليوم بعد حصوله على راحة من مران أمس وعقد الصربي ميتشو معه في حضور الجهاز الفني بالكامل قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية وشدد المدرب الصربي لفتحي خلال الجلسة على أهمية التركيز في الفترة المقبلة وشرح ميتشو لمصطفى فتحى بعض النقاط الفنية والمطلوب منه خلال التدريبات اليوم، خاصة أنه لم يشارك في مران أمس الذي شهد العديد من التدريبات والجمل الفنية.
كما عقد الصربي ميتشو جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب المقام حاليا بملعب النادي وأكد ميتشو في حديثه مع اللاعبين خلال جلسته معهم أن الفترة الماضية كانت مثمرة بالنسبة للجميع باستغلال فترة التوقف للدوري الممتاز، لوصول كل لاعب إلى أفضل ما لديه من مستوى وأداء وأضاف ميتشو موجها حديثه للاعبى الزمالك:"أريد أن أرى كل لاعب منكم بالشكل الذي أعلمه عنه.. أثق فيكم جميعا وفي قدرتكم على تحقيق المطلوب".
ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ودياً، غداً الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى.
منح مسؤولو الزمالك الصلاحيات للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لحسم مدى إمكانية الموافقة على رحيل محمود علاء مدافع الفريق والمنتخب الوطنى من عدمه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد العرض الذى تلقاه مدافع المنتخب الوطنى من الأهلى السعودى للحصول على خدماته من الزمالك وينتظر مسؤولو الزمالك وصول العرض الرسمى من النادى السعودى لحسم الموقف النهائى بشأن اللاعب، خاصة أن هناك صعوبة فى التفريط بخدماته فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده فى المنافسات المختلفة التى يأتى على رأسها المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ستحسم المسألة بشكل نهائى بعد دراسة العرض الرسمى حين تلقيه وكذلك رؤية الصربى ميتشو بشأن المسألة.
"عنتر" يتلقى عرضاً من وادى دجلة لضمه من الزمالك
هانى زاده يسبق بعثة الزمالك إلى الكونغو بسبب "ترتيبات" مواجهة مازيمبى
قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، سفر هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى إلى الكونغو، يوم 26 من شهر نوفمبر الجارى، ليسبق بعثة الفريق الأبيض قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وجاء قرار مجلس الزمالك خاصة إن هانى زادة المسؤول عن ملف السفريات والبعثات فى النادى الأبيض وسيقوم عضو مجلس الأبيض بدوره فى تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بتواجد الفريق فى الكونغو قبل سفر البعثة التى ستغادر القاهرة، يوم 27 نوفمبر، استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولى فى مستهل دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 17 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.