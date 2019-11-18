شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية الشامي ومجدي لمواجهة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى اليوم عودة الثنائى محمد الشامى ومحمد مجدى الجمل للتدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء. وعانى الشامى من إصابة بالعضلة الضامة ، فيما تعرض محمد مجدى الجمل للإصابة بالعضلة الخلفية ، قبل أن يخضعان لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى. Advertisements وعلى جانب آخر ، حضر محمد بيومى لاعب الوسط مران اليوم حيث تابعه من مقاعد البدلاء حيث من المقرر أن ينتظم بالتدريبات اعتبارا من الغد بعد اكتمال جاهزيته.

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