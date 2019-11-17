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حكام من أوروبا لإدارة مباريات خليجي 24

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الأحد 17 نوفمبر 2019

كشفت مصادر داخل الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن إنهاء الاتفاق مع طاقمي حكام من أوروبا سوف يصلا للعاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج (خليجي 24) لإدارة جانب من المنافسات التي تبدأ في 26 من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن من كانون ثان/ديسمير المقبل.

وقالت المصادر، إن موعد وصول الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة تأجل ليكون يوم 21 تشرين ثان/نوفمبر بدلا من 19 الجاري، كما كان محدد سلفا بعد تغيير موعد المنافسات مؤخرًا بسبب طلب منتخبات والبحرين والإمارات المشاركة في البطولة وإجراء قرعة جديدة.

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وسيخضع الحكام للاختبارات البدنية والفنية في اليوم التالي لوصولهم مباشرة، تحت إشراف لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي برئاسة العراقي طارق أحمد.

ونجحت لجنة الحكام الخليجية بعد اتصالات ومشاورات مكثفة خلال الأيام الماضية في حل مشكلة الحكام، حيث قامت الاتحادات الأهلية الخليجية المشاركة في البطولة بمخاطبة لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي بشأن السماح للحكام الخليجيين بالتواجد في كأس الخليج، بعد الدور الكبير الذي قام به القطري هاني بلان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة القطري.

وسيتم السماح لحكام النخبة الخليجيين بالتواجد في البطولة، على أن يجري لهم الحكم الدولي القطري السابق بنجر الدوسري الاختبارات خاصة أنه مدرب لياقة بدنية معتمد من الاتحاد الآسيوي.

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