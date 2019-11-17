رسائل تهديد.. أرقام قياسية حققها المنتخب الإنجليزي قبل يورو 2020

قبل يورو 2020.. أرقام المنتخب الإنجليزي في التصفيات رسالة تهديد للمنافسين

الأحد 17 نوفمبر 2019

أنهى المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات يورو 2020 بشكل قوي، بتحقيقه انتصار عريض على منتخب كوسوفو في العاصمة برشتينا بأربعة أهداف دون رد ليضمن رسمياً التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة.



أرقام حققها المنتخب الإنجليزي خلال مشوار التصفيات

حصيلة المنتخب الإنجليزي خلال عام 2019 تهديفياً هي الأغزر منذ عام 1908 السنة التي شهدت تسجيلهم 39 هدفاً، حيث سجل منتخب الأسود الثلاثة خلال العام الجاري 38 هدفاً.

هاري كين يعادل رقم جورج هيلسدون

وعلى مستوي المهاجمين نجح القائد هاري كين في مُعادلة رقم جورج هيلسدون في 1908 كأكثر المُسجلين للمنتخب الإنجليزي في عام حيث سجل كل منهما 12 هدفاً.

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ولم يتوقف كين عند هذا الحد، ووصل بمُبارياته المتتالية التي تشهد هدفاً له على الأقل إلى ستة مُباريات، وهو الرقم الذي وصل له نفس اللاعب في الفترة بين أكتوبر 2017 و يوليو 2018.

راشفورد يصل للهدف العاشر مع منتخب الأسود الثلاثة

وسجل راشفورد هدفه العاشر مع المُنتخب الإنجليزي في مسيرته، ليُصيح اللاعب السابع الذي يصل لهذا الرقم أثناء لعبه لنادي مانشستر يونايتد، وسبق راشفورد لها الإنجاز كل من بوبي تشارلتون و واين روني و برايان روبسون و تومي تايلور و بول سكولز و ديفيد بيكهام.

مباراة إنجلترا ضد كوسوفو

وفي سياق متصل تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق الفوز في مباراة كوسوفو برباعية نظيفة حيث بدأ الفريق الإنجليزي بالضغط العالي والسيطرة على منطقة وسط الميدان حتي تمكن هاري وينكس لاعب توتنهام من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، أضاف نجم توتنهام هارى كين، هدف منتخب الأسود الثلاثة فى الدقيقة 79، ثم أحرز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ثالث أهداف الإنجليز، فى الدقيقة 83، واختتم النجم الشاب لفريق تشيلسي، ماسون مونت رباعية الأسود الثلاثة فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ترتيب المجموعة الأولى

بهذا الفوز عزز منتخب الأسود الثلاثة، صدارته للمجموعة الأولى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، برصيد 21 نقطة ليضمن التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة مرسلا رسالة قوية لمنافسية في يورو 2020.