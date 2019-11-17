إنجلترا تنهي مشوار التصفيات برباعية في كوسوفو

الأحد 17 نوفمبر 2019

أنهى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بتحقيق فوزا سهلا على مضيفه منتخب كوسوفو، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، عن المجموعة الأولى.



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مباراة إنجلترا ضد كوسوفو

بدأ المنتخب الإنجليزي مباراة كوسوفو بالضغط العالي والسيطرة على منطقة وسط الميدان حتي تمكن هاري وينكس لاعب توتنهام من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، أضاف نجم توتنهام هارى كين، هدف منتخب الأسود الثلاثة فى الدقيقة 79، ثم أحرز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ثالث أهداف الإنجليز، فى الدقيقة 83، واختتم النجم الشاب لفريق تشيلسي، ماسون مونت رباعية الأسود الثلاثة فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ترتيب المجموعة الأولى

بهذا الفوز عزز منتخب الأسود الثلاثة، صدارته للمجموعة الأولى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، برصيد 21 نقطة ليضمن التأهل الرسمي ، بينما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وفقد فرصة التأهل بعد احتلال منتخب التشيك المركز الثانى برصيد 15 نقطة، وتأهله رفقة إنجلترا.