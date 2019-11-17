شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نجل رئيس النصر السابق مع ميسي تلقى تفاعلًا كبيراً والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 قام مغردون اليوم الأحد، بنشر صورة لنجل رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي تجمعه مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من داخل بوليفارد الرياض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط الأمير تركي بن فيصل الصورة مع نجم برشلونة الإسباني، أثناء جولة الأخير مع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، حيث لاحظت الجماهير التغير الكبير الذي ظهر عليه. Advertisements من جانبه، نشر الأمير تركي بن فيصل صورة نجله مع ميسي، بعد مرور نحو ٦ سنوات على نشره صورة مشابهة، حيث كان الأمير تركي لا يزال طفلاً.

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