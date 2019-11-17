صفعات متتالية على وجه النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 17 نوفمبر 2019

يواجه فريق النجم الساحلي التونسي سوء حظ قبل مواجهة الأهلي المصري، بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020.



إصابات النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

وتعرض 5 لاعبين من فريق النجم الساحلي التونسي للاصابة قبل مباراة الأهلي المصري، بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020 والمقرر لها التاسع والعشرون من نوفمبر الجاري بملعب رادس وجاءت الإصابات كالتالي :_

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1_ وجدي كشريدة

وكان وجدي كشريدة الظهير الأيمن للنجم الساحلي ومنتخب تونس قد تعرض للاصابة خلال معسكر منتخب نسور قرطاج الجاري قبل مواجهتيه بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

2_ الصليبي يضرب الحارس وليد كريدان والمدافع عامر العمراني

وقام الحارس الأساسي للفريق التونسي وليد كريدان للخضوع لجراحة الرباط الصليبي للركلبة عقب تعرضه لحادث مروري، بالاضافة إلى قلب دفاع الفريق عامر العمراني الذي قام بالجراحة نفسها منذ فترة.

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