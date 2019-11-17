شكرا لقرائتكم خبر عن عقب موافقة ولي العهد.. تركي آل الشيخ يعلن عن حدث استثنائي تشهده السعودية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن استضافة المملكة لحدث استثنائي لأول مرة عبر تاريخها، عقب الحصول على موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: «بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، ١٢٠٠ سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة. أشكر مولاي وسيدي ولي العهد».