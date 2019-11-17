الأزمات تلاحق النجم والإدارة تستعين بمدرب الأهلي السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

كشق موقع le360 المغربي أن الاسباني كارلوس جاريدو قد وقع بالفعل على عقود تدريبه للنجم الساحلي لمدة موسم واحد، بعد إقالة فوزي البنزرتي قبل عدة أسابيع.



ويأتي تولي جاريدو مهمة تدريب النجم ليعني ذلك مواجهة سريعة أمام الأهلي المصري فريقه الأسبق الذي قاده للقب كأس الكونفدرالية عام 2014.

حيث يواجه فريق النجم الساحلي التونسي سوء حظ قبل مواجهة الأهلي المصري، بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020.

إصابات النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

وتعرض 5 لاعبين من فريق النجم الساحلي التونسي للاصابة قبل مباراة الأهلي المصري، بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020 والمقرر لها التاسع والعشرون من نوفمبر الجاري بملعب رادس وجاءت الإصابات كالتالي :_

1- وجدي كشريدة

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وكان وجدي كشريدة الظهير الأيمن للنجم الساحلي ومنتخب تونس قد تعرض للاصابة خلال معسكر منتخب نسور قرطاج الجاري قبل مواجهتيه بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

2- الصليبي يضرب الحارس وليد كريدان والمدافع عامر العمراني

وقام الحارس الأساسي للفريق التونسي وليد كريدان للخضوع لجراحة الرباط الصليبي للركلبة عقب تعرضه لحادث مروري، بالاضافة إلى قلب دفاع الفريق عامر العمراني الذي قام بالجراحة نفسها منذ فترة.

3- علية البريقي يجري جراحة في البطن

وأجرى نجم خط وسط الفريق علية البريقي عملية جراحية أسف البطن منذ أسابيع قليلة ويسابق الزمن من أجل العودة للملاعب والمشاركة في مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

4- محمد أمين بن عمر يواصل التأهيل

ويواصل لاعب الوسط المميز محمد أمين بن عمر فترة التأهيل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي في الصيف الماضي، حيث يعد بن عمر ضمن غيابات النجم في مباراة الأهلي القادمة.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري، اختبار أول صعب لـ جاريدو حال صدقت التقارير.