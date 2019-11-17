شكرا لقرائتكم خبر عن نواف بن عبدالعزيز ومحروس يخطابان الصائغ بعقد جمعية الأهلي العمومية غير العادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والدكتور ياسر محروس، العضوين الذهبيين في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، تقدما بخطابين رسميين لمجلس إدارة النادي الأهلي يحملان ذات المطالبات التي احتواها خطاب الأمير منصور بن مشعل، والمتمثلة في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مخالفات مجلس الإدارة والتصويت على حل المجلس.

من جانب آخر يتواجد رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ ظهر غد في الرياض لحضور اجتماع رؤساء الأندية التي تضم لاعبين من المنتخبين الأول والأولمبي بحضور رؤساء اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين للاتفاق على آلية تخدم الأندية ولا تؤثر على المنتخبات في المرحلة المقبلة.