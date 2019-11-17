الأخضر يواصل تحضيراته للباراجواي.. والخيبري يغادر مصاباً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
واصل المنتخب السعودي الأول تدريباته مساء اليوم على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض وسط أجواء ماطرة، وذلك تحضيراً لملاقاة منتخب الباراجواي ودياً مساء بعد غد (الثلاثاء).
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمارين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة من مجموعتين.
فيما لم يتمكن لاعب خط الوسط عبدالله الخيبري من إكمال الحصة التدريبية لشعوره بالآلام في عضلة الفخذ الخلفية.
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