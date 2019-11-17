شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قضية العضو السابق لنادي النصر إلى النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 4/11/2019، والمتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال ما جاء في تصريح العضو السابق لنادي النصر سعد بن ثابت آل مغني.

كشفت الهيئة أن الإدارة القانونية قامت بالتواصل مع العضو السابق لاستيضاح ما لديه من أدلة أو مستندات مؤيدة لما تضمنه تصريحه، وإمهاله الفترة الكافية لتقديمها - بحسب طلبه -، إلا أنه لم يقدم أي مستند بهذا الخصوص.

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وأضافت: «تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة ذات الصلة بالعملية الانتخابية لنادي النصر، وتبين عدم وجود أي خطاب أشار إلى اسمه أو حمل توقيعه، فاتضح من ذلك ومن خلال إفادته أنه بنى تصريحه على احتمالات وظنون تفتقر إلى ما يسندها».

وأبدت هيئة الرياضة رفضها التام للتساهل في إطلاق الاتهامات التي لا تستند إلى دليل، أو محاولة جعل التنافس الرياضي مسوغاً لبث الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة، دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في المملكة.

وعليه، فقد تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص.