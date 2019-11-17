شكرا لقرائتكم بيراميدز يدعم نجمه عبد الله السعيد بعد إصابة الفخذ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادى بيراميدز على دعم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى المغرب، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت الصفحة الرسمة لبيراميدز عبر فيس بوك صورة السعيد معلقين عليها: "ستعود أقوى يا كابيتانو"، وذلك بعد أن اثبتت الأشعة التى خضع لها اصابته بشرخ فى عضلة الفخذ أعلى الركبة اليمنى.

وكشف مصدر مطلع بفريق بيراميدز، أن تلك الإصابة ستحتاج لعلاج يتراوح مدته ما بين 6 إلى 7 أسابيع، الأمر الذى سيجعل اللاعب يغيب عن فريق عن المواجهات المقبلة وأولها أمام أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل.

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وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب.