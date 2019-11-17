شكرا لقرائتكم رسميا.. اليو ديانج يغيب عن مباراتى الجونة والنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن فريقه في مبارتي الجونة والنجم الساحلي، بعد أن أثبتت الأشعة التي اجراها معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وهي التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويحتاج اليو ديانج لفترة علاج تصل لـ3 أسابيع مما يعني صعوبة لحاقه بمباراتي الأهلي القادمتين، ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة يوم 25 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بينما يواجه النجم الساحلي، على استاد رادس، يوم 29 نوفمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.