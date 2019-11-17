شكرا لقرائتكم رسميا.. اليو ديانج يغيب عن مباراتى الجونة والنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتاج اليو ديانج لفترة علاج تصل لـ3 أسابيع مما يعني صعوبة لحاقه بمباراتي الأهلي القادمتين، ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة يوم 25 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بينما يواجه النجم الساحلي، على استاد رادس، يوم 29 نوفمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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