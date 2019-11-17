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شكرا لقرائتكم أكرم توفيق يشارك فى تدريبات المنتخب الأولمبي .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وشارك أكرم توفيق فى تدريبات المنتخب الأولمبى التى أقيمت مساء اليوم الأحد لتتأكد جاهزيته للمشاركة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر حاليًا.
وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى فضّل عدم مشاركة أكرم توفيق في باقي المران الجماعى أمس، حيث خضع لجلسات "ثلج" على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة.
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